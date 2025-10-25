قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك إيجل نوار البوروندي
آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026.. الشروط وخطوات التسجيل
من تحت الركام لأحضان المصريين.. طفلة فلسطينية تروي عودتها من الموت إلى الحياة
الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة إلى سيناء
قراران هامان يحددان اتجاه الذهب في الفترة القادمة.. ماذا سيحدث؟
الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو
الرئيس السيسي: القرار مسؤولية.. وتوقعت أياما صعبة على الأشقاء في غزة منذ بدء الحرب
"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج
تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بعد فترة غياب.. مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن"بحضور الرئيس السيسي
تقارير: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد
الرئيس السيسي: اتخاذ القرار مسئولية وقضيتنا عادلة ومصر لا تتعدى على حقوق الآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سفينة الغاز المسال “HELLAS DIANA” تتراكى بنجاح في أول عملية بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


في إطار جهود هيئة ميناء دمياط لتعزيز دور الميناء كمحور إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والطاقة ، استقبل الميناء  سفينة الغاز الطبيعي المسال ( HELLAS DIANA ) ، والتي تراكت بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) ، في أول عملية تراكي من نوعها يشهدها  ميناء دمياط بين سفينة غاز مسال ووحدة تغويز عائمة .

هذا وتحمل السفينة علم مالطا ، ويبلغ طولها 299 متراً ، وعرضها 46 متراً ، وغاطسها 11.30 متراً ، فيما تصل حمولتها إلى نحو 70,708 طن ، بما يعادل 164,816 متراً مكعباً من الغاز المسال .
وقد تم تنفيذ عملية التراكي بدقة عالية وفق المعايير الدولية لسفن الغاز المسال ، حيث تم ربط السفينة بوحدة التغويز ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة بغرض إعادة تحويلها  إلى الحالة الغازية (التغويز) ، ثم ضخ الغاز في الشبكة القومية للغاز الطبيعي عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) .

ويؤكد هذا الإنجاز القدرات التشغيلية المتقدمة والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها محطة الغاز والبتروكيماويات بميناء دمياط ، والتي تؤهله ليكون منصة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية والإقليمية ، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي المتميز على البحر المتوسط ، وتجهيزاته الفنية الحديثة التي تُمكّنه من استقبال السفن العملاقة ومناولة شحناتها بأعلى درجات الكفاءة والأمان .

وفي هذا السياق صرّح اللواء بحري طارق عدلي عبدالله  رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط  أن نجاح عملية تراكي سفينة الغاز المسال ( HELLAS DIANA ) على وحدة التغويز العائمة
( ENERGOS WINTER ) يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل ميناء دمياط الحافل بالنجاحات، ويعكس ما يتمتع به الميناء من جاهزية عالية وإمكانات فنية وتشغيلية متطورة تؤهله للقيام بدور محوري في دعم منظومة الطاقة المصرية .

وأضاف أن هذا الحدث يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميناء دمياط ، كما يُبرز الكفاءة والمهنية العالية لرجال الخدمات البحرية وإدارة الحركة و المرشدين وقباطين القاطرات وأطقم وحدات الإرشاد والرباط بالميناء الذين نفذوا العملية بأعلى درجات الاحتراف والدقة ، مؤكداً على أن هيئة ميناء دمياط تضع السلامة التشغيلية على رأس أولوياتها في جميع أنشطتها.

كما أكد رئيس الهيئة أن ميناء دمياط يواصل دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توافر بنية تحتية وخدمات لوجستية متكاملة تُسهم في تعزيز التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة ، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو جعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في المنطقة.

ويُعد هذا الحدث خطوة استراتيجية جديدة تؤكد مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ الذكية والمتكاملة في شرق البحر المتوسط ، ومركزاً رئيسياً لتداول الغاز، ودعم خطط الدولة وتعزيز الأمن القومي للطاقة .

دمياط ميناء دمياط السفن أيمن الشهاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الإحتلال يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي بغارة وسط قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها هدفان استراتيجيان لتحقيق النصر في غزة

جورج إلومبي الرئيس الجديد للبنك الأفريقي

رئيس أفريكسيم بنك: سنعزز التصنيع المحلي للمعادن الاستراتيجية الإفريقية ونضع حدا لتصديرها كمواد خام

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد