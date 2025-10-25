يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري:

1- شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة تبلغ 145 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة معلومات مقاس 7 بوصة، تدعم تطبيقات الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف كهربائية، تحكم كهربائي في المرايا الجانبية، جنوط معدنية قياس 18 بوصة، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية.

أسعار سيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026 ‏:‏

- فئة Comfort 2026 بسعر 875,000 جنيه

‏- فئة ‏Comfort 2025 بسعر ‏ 910,000 جنيه

‏- فئة ‏Luxury 2026 بسعر ‏915,000 جنيه

‏- فئة ‏Highline / Turbo 2026 بسعر ‏980,000 جنيه

‏- فئة Luxury 2025 بسعر ‏995,000 جنيه

‏- فئة‏ Highline / Turbo 2025 بسعر ‏1,070,000 جنيه

2- جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 موديل 2025، على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

أما عن معدلات التسارع، فيمكن للسيارة جاك S2 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر لكل 100 كم.

تاتي السيارة جاك ‏S2‎‏ موديل 2025‏، بسعر ‏739,900 جنيه داخل السوق المحلى المصري.

3- شانجان سى اس 55 بلس

تستمد سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

تمتلك سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

أسعار سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 ‏:

- فئة Elite بسعر 1,050,000 جنيه

‏- فئة‏ Premium بسعر 1,180,000 جنيه

4- إم جي ZS

تعمل السيارة إم جي ‏ZS موديل 2026، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر عند 4500 دورة، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي MG ZS مزودة بمنظومة أمان تشمل، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إضافة إلى مجموعة أنظمة فرامل متطورة مثل ABS، EBD، مع قفل مركزي للأبواب، نظام متابة ضغط الاطارات، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية.

تاتي السيارة إم جي ‏ZS‏ موديل 2026‏، بسعر ‏‏929,990 جنيه داخل السوق ‏المحلى المصري.‏

5- نيسان جوك

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و180 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 11.1 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تقدر تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان جوك 2025‏:‏

- فئة ACCENTA بسعر 1,075,000 جنيه

‏- فئة ‏ Tekna بسعر 1,175,000 جنيه

‏- فئة ‏N-Design بسعر ‏1,225,000 جنيه

‏- فئة ‏‏ ‏N-SPORT‏ بسعر ‏1,225,000 جنيه