محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا كفاءة الطرق والمسارات المؤدية الي المتحف المصري الكبير
تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12سفينه حاويات وبضائع عامه

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .
وقد أشار البيان إلى أنه قد  بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25044 طن تشمل : 1000 طن يوريا و 14501 طن كلينكر و 2017 طن أسمنت معبأ و 7016 طن جبس معبأ و 510 طن بضائع متنوعة .
كما  أكد البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48801 طن تشمل : 2718 طن قمح و 17951 طن ذرة و 9252 طن حديد و 746 طن خشب زان و 7500 طن خردة و 662 طن ابلاكاش و 1000 طن فول و 750 طن زيت طعام و 502 طن كسب عباد و 5700 طن فول صويا و 1500 طن بضائع متنوعة و 1767 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 520 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 832 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85679 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48186 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3576 حركة .

دمياط محافظ دمياط السفن الحاويات

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

أسامة الدليل

أسامة الدليل: السلام معركة.. والحقيقة تكمن في فرضه.. فيديو

غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تدخر جهدًا إنسانيًا أو لوجستيًا منذ بداية أزمة غزة

غزة

مفوضية الأسرى في فلسطين تشيد بالمواقف الإنسانية للقاهرة تجاه غزة

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد