ميناء دمياط يستقبل 12سفينه حاويات وبضائع عامه



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وقد أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25044 طن تشمل : 1000 طن يوريا و 14501 طن كلينكر و 2017 طن أسمنت معبأ و 7016 طن جبس معبأ و 510 طن بضائع متنوعة .

كما أكد البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48801 طن تشمل : 2718 طن قمح و 17951 طن ذرة و 9252 طن حديد و 746 طن خشب زان و 7500 طن خردة و 662 طن ابلاكاش و 1000 طن فول و 750 طن زيت طعام و 502 طن كسب عباد و 5700 طن فول صويا و 1500 طن بضائع متنوعة و 1767 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 520 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 832 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85679 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48186 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3576 حركة .