بعد فترة غياب.. مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن"بحضور الرئيس السيسي

شارك الفنان محمد سلام فى احتفالية “مصر وطن” الذى تقام حاليا بحضور سيادة الرءيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن ، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور مصر لدعم السلام حول العالم ويقدم الحفل الفنانة إسعاد يونس.

وقدم الفنان محمد سلام عرضا تمثيليا ضمن الإحتفالية ، ويعد الظهور الأول له بعد فترة غياب طويلة.

وقدم النجوم آمال ماهر وحمزة نمرة ديو للإحتفالية لأغنية مصر وطن السلام الذى يقام فى دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، آمال ماهر وحمزة نمرة ونور النبوي ، مدحت صالح .

ويُحيي الحفل نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، بمشاركة كوكبة تضم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، من إخراج ميدو شعبان.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.