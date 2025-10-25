محمد سلام: أهل سيناء لهم عادات وتقاليد محافظين عليها حتى اليوم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض مسرحي من بطولة الفنان نور النبوي، خلال احتفالية عنوان “مصر وطن السلام”.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.

وخلال العرض قال الفنان محمد سلام، إن سيناء تعرض باسم سيناء أرض القمر وارض الفيروز، ويعيش فيها البد ويعرفون باسم أسياد الرمال

وتابع أن اهل سيناء لهم عادات وتقاليد محافظين عليها حتى اليوم ومنها نصرة المظلوم وإكرام الضيف وكل واحد فيهم يعرف اصله بالظبط حتى الجد العاشر.

وأكمل أن من أشهر مقولات اهل سيناء الحبيب ، قطع الورايد ولا قطع العوائد.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية "مصر وطن السلام"، والتي تُعد حدثًا عالميًا يحمل رسالة من أرض مصر إلى العالم أجمع، تؤكد دورها المحوري في ترسيخ قيم السلام والاستقرار، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وتُبرز الاحتفالية مكانة مصر كدولة داعمة للحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وتجسّد جهودها المتواصلة في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.