قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو النصر لـ صدى البلد: نعمل وفق رؤية لجعل أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انه يعمل وفق رؤية متكاملة لجعل محافظة أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في صعيد مصر، انطلاقًا من ما تمتلكه من مقومات قوية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة المدربة.

تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية

وأضاف محافظ أسيوط لـ “ صدى البلد ”، ان المحافظة تضم 8 مناطق صناعية، فضلًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر، وهي جميعها تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا الى العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المناطق من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصعيد، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين.

وأشار محافظ أسيوط الى ان هناك اهتمامًا خاصًا بـ حل مشكلات المستثمرين وتذليل المعوقات التي قد تواجههم، سواء المتعلقة بالمرافق أو التراخيص أو تخصيص الأراضي، حيث نعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

و أكد أبو النصر على تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة والغرفة التجارية لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إلى جانب إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة وتقديم الدعم للمستثمرين الجادين، بما يضمن تحفيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وفي هذا الإطار، بدأنا بالفعل إنشاء مصنع الرمان بمركز البداري لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، كما يجري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بمنطقة الصفا ببني غالب، والذي يضم 36 ورشة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. كذلك نعمل على تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بالمنطقة نفسها، وتشغيل مجمع الحرف اليدوية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، ليشكل ذلك كله منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تنمية صناعية واقتصادية حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء أسيوط، دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.

أسيوط محافظ أسيوط مناطق صناعية مجمع الصناعات الصغيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حل مشكلات المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

الاكتئاب

مادة رخيصة تعالج الاكتئاب والقلق وتحسن المزاج

اكليل الجبل

عشبة غير متوقعة تحسن المزاج وتقوى الشعر وتحسن الهضم

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد