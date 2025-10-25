أبو النصر لـ صدى البلد: نعمل وفق رؤية لجعل أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انه يعمل وفق رؤية متكاملة لجعل محافظة أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في صعيد مصر، انطلاقًا من ما تمتلكه من مقومات قوية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة المدربة.

تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية

وأضاف محافظ أسيوط لـ “ صدى البلد ”، ان المحافظة تضم 8 مناطق صناعية، فضلًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر، وهي جميعها تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا الى العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المناطق من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصعيد، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين.

وأشار محافظ أسيوط الى ان هناك اهتمامًا خاصًا بـ حل مشكلات المستثمرين وتذليل المعوقات التي قد تواجههم، سواء المتعلقة بالمرافق أو التراخيص أو تخصيص الأراضي، حيث نعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

و أكد أبو النصر على تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة والغرفة التجارية لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إلى جانب إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة وتقديم الدعم للمستثمرين الجادين، بما يضمن تحفيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وفي هذا الإطار، بدأنا بالفعل إنشاء مصنع الرمان بمركز البداري لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، كما يجري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بمنطقة الصفا ببني غالب، والذي يضم 36 ورشة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. كذلك نعمل على تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بالمنطقة نفسها، وتشغيل مجمع الحرف اليدوية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، ليشكل ذلك كله منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تنمية صناعية واقتصادية حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء أسيوط، دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.