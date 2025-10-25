هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، ان المحافظة تُعد من أكبر المحافظات المنتجة لمحصول الرمان، وخاصة في مركزي البداري وساحل سليم، اللذين يشتهران بزراعته على نطاق واسع وجودة إنتاجه العالية، ما جعله من أبرز المحاصيل التصديرية للأسواق الأوروبية والعربية، وانطلاقًا من هذه الميزة النسبية، وضعت المحافظة خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذا المحصول الاستراتيجي، ترتكز على تطوير منظومة الزراعة والتصنيع والتسويق، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين ويدعم التنمية المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " قائلا : نعمل على رفع قدرات المزارعين وتدريبهم على أحدث أساليب الزراعة والري الحديث، مع تفعيل دور الجمعيات الزراعية في الإرشاد والتسويق وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الفني، كما يجري التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث لترشيد المياه وتحسين جودة الثمار وزيادة الإنتاجية.

أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد

وأشار أبو النصر الى دعم التصنيع الزراعي، حيث يجري إنشاء مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 40 فدانًا، بتكلفة استثمارية تقترب من 600 مليون جنيه. ويعد هذا المشروع من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد، إذ يضم خطوط إنتاج حديثة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان تشمل العصائر والدبس والمنتجات المجففة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لمحصول الرمان وفتح آفاق جديدة للتصدير.

كما يجري إنشاء سوق حضري متكامل للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) بتكلفة تقديرية 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز النشاط التجاري بالمركز والمراكز المجاورة.

وإلى جانب هذه المشروعات، يتم تنفيذ طريق البداري – البحر الأحمر بطول نحو 35 كيلومترًا ليكون محورًا استراتيجيًا جديدًا يربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بمحاور النقل والتجارة، ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق والموانئ.

هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، وتهدف في مجملها إلى تحويل أسيوط إلى مركز محوري للتصنيع الزراعي والصناعات التصديرية في صعيد مصر، ورفع مستوى المعيشة للمزارعين وزيادة فرص العمل للشباب.