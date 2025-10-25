قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، ان المحافظة تُعد من أكبر المحافظات المنتجة لمحصول الرمان، وخاصة في مركزي البداري وساحل سليم، اللذين يشتهران بزراعته على نطاق واسع وجودة إنتاجه العالية، ما جعله من أبرز المحاصيل التصديرية للأسواق الأوروبية والعربية، وانطلاقًا من هذه الميزة النسبية، وضعت المحافظة خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذا المحصول الاستراتيجي، ترتكز على تطوير منظومة الزراعة والتصنيع والتسويق، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين ويدعم التنمية المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " قائلا : نعمل على رفع قدرات المزارعين وتدريبهم على أحدث أساليب الزراعة والري الحديث، مع تفعيل دور الجمعيات الزراعية في الإرشاد والتسويق وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الفني، كما يجري التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث لترشيد المياه وتحسين جودة الثمار وزيادة الإنتاجية.

أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد

وأشار أبو النصر الى دعم التصنيع الزراعي، حيث يجري إنشاء مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 40 فدانًا، بتكلفة استثمارية تقترب من 600 مليون جنيه. ويعد هذا المشروع من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد، إذ يضم خطوط إنتاج حديثة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان تشمل العصائر والدبس والمنتجات المجففة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لمحصول الرمان وفتح آفاق جديدة للتصدير.

كما يجري إنشاء سوق حضري متكامل للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر على مساحة  20 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) بتكلفة تقديرية 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز النشاط التجاري بالمركز والمراكز المجاورة.

وإلى جانب هذه المشروعات، يتم تنفيذ طريق البداري – البحر الأحمر بطول نحو 35 كيلومترًا ليكون محورًا استراتيجيًا جديدًا يربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بمحاور النقل والتجارة، ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق والموانئ.

هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، وتهدف في مجملها إلى تحويل أسيوط إلى مركز محوري للتصنيع الزراعي والصناعات التصديرية في صعيد مصر، ورفع مستوى المعيشة للمزارعين وزيادة فرص العمل للشباب.

أسيوط محافظ أسيوط محصول الرمان المحاصيل التصديرية أحدث أساليب الزراعة منتجات الرمان مجمع الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو حسن

تسمم الحمل.. حين يبدأ الخطر بصمت وينتهي بصرخة في غرفة الولادة

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100مليون شجرة”

استخراج كعب العمل 2025

استخراج كعب العمل 2025

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد