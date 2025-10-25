تقارير: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد

أفادت وسائل إعلام عربية،أن الجيش الإسرائيلي قتل قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهدف الاستراتيجي المركزي لتحقيق النصر في غزة يكمن في تجريد القطاع من السلاح عبر التدمير الكامل لأنفاق حماس ونزع سلاح الحركة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تبقى نحو 60% من شبكة الأنفاق قائمة، ما يجعل إخراجها من المعادلة أمراً حاسماً.



ووصف كاتس استعادة الأسرى وجثث القتلى، بأنها "المهمة الأخلاقية الأهم" التي ستبذل الحكومة كل جهد ممكن لتحقيقها، وأضاف أن توجيهاته للجيش الإسرائيلي كانت بجعل تدمير الأنفاق أولوية عملياتية حالياً في المناطق الصفراء الخاضعة لسيطرة القوات، مع الحفاظ على حماية الجنود والمناطق المدنية.



كما أشار إلى وجود حوار مستمر مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، عبر مبعوثي الولايات المتحدة إلى القيادة المركزية، لبحث أهمية تنفيذ خطة الرئيس وبلورة آلية شاملة لتفكيك شبكة الأنفاق المتبقية ونزع سلاح حماس.