عمر كمال يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك إيجل نوار البوروندي
آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026.. الشروط وخطوات التسجيل
من تحت الركام لأحضان المصريين.. طفلة فلسطينية تروي عودتها من الموت إلى الحياة
الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة إلى سيناء
قراران هامان يحددان اتجاه الذهب في الفترة القادمة.. ماذا سيحدث؟
الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو
الرئيس السيسي: القرار مسؤولية.. وتوقعت أياما صعبة على الأشقاء في غزة منذ بدء الحرب
"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج
تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بعد فترة غياب.. مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن"بحضور الرئيس السيسي
تقارير: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد
الرئيس السيسي: اتخاذ القرار مسئولية وقضيتنا عادلة ومصر لا تتعدى على حقوق الآخرين
أخبار البلد

"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج التى طلبت لقاءه، خلال حضورها احتفالية «وطن السلام» والجلوس بجوار الرئيس السيسي.

في مشهد أبوي مؤثر، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة ريتاج جحا طفلة فلسطينية، وذلك خلال فعاليات احتفالية "وطن السلام" المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس السيسي عرضا وثائقيا لعدد من الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر إبان أحداث غزة وأشادوا بما قدمته مصر من دعم لأهالي غزة والمصابين الفلسطينيين، وأكدوا إصرارهم على العودة لأرضهم وتعمير قطاع غزة.

وخلال الفيلم أعربت فتاة فلسطينية تدعى ريتاج عن أمنياتها بلقاء الرئيس  السيسي قائلة: "نفسي أشوف أبويا الرئيس السيسي وأبوس راسه ومش عارفة هيكون شعوري إيه ساعتها".

وشهد الرئيس السيسي احتفالية مصر وطن السلام اليوم، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على دور مصر المحوري في دعم السلام حول العالم، وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في فلسطين.

