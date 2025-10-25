"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج التى طلبت لقاءه، خلال حضورها احتفالية «وطن السلام» والجلوس بجوار الرئيس السيسي.

في مشهد أبوي مؤثر، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة ريتاج جحا طفلة فلسطينية، وذلك خلال فعاليات احتفالية "وطن السلام" المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس السيسي عرضا وثائقيا لعدد من الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر إبان أحداث غزة وأشادوا بما قدمته مصر من دعم لأهالي غزة والمصابين الفلسطينيين، وأكدوا إصرارهم على العودة لأرضهم وتعمير قطاع غزة.

وخلال الفيلم أعربت فتاة فلسطينية تدعى ريتاج عن أمنياتها بلقاء الرئيس السيسي قائلة: "نفسي أشوف أبويا الرئيس السيسي وأبوس راسه ومش عارفة هيكون شعوري إيه ساعتها".

وشهد الرئيس السيسي احتفالية مصر وطن السلام اليوم، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على دور مصر المحوري في دعم السلام حول العالم، وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في فلسطين.