15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسلام مقلد

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة برايتون مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ساعيًا لتحقيق فوزه الثالث على التوالي من أجل التقدم نحو المربع الذهبي، بينما يأتي برايتون خلفه مباشرة بفارق نقطة واحدة فقط، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة للفريقين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: دي ليخت، يورو، لوك شو

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

خط الهجوم: كونيا، سيسكو، مبيومو

وعلى مقاعد البدلاء تواجد عدد من النجوم، أبرزهم نصير مزراوي، كوبي ماينو، ماسون ماونت، ومانويل أوجارتي، في خيارات هجومية ودفاعية متنوعة قد يستعين بها المدرب في الشوط الثاني.

تشكيلة برايتون

في المقابل، أعلن المدرب فابيان هيرزيلير تشكيل برايتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: ويفر، فان هيك، دانك، دي كويبر

خط الوسط: باليبا، أياري، روتر

خط الهجوم: مينتيه، ويلبيك، كاديوغلو

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

اكليل الجبل

عشبة غير متوقعة تحسن المزاج وتقوى الشعر وتحسن الهضم

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان "دي-كاف" يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

