تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة برايتون مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ساعيًا لتحقيق فوزه الثالث على التوالي من أجل التقدم نحو المربع الذهبي، بينما يأتي برايتون خلفه مباشرة بفارق نقطة واحدة فقط، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة للفريقين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: دي ليخت، يورو، لوك شو

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

خط الهجوم: كونيا، سيسكو، مبيومو

وعلى مقاعد البدلاء تواجد عدد من النجوم، أبرزهم نصير مزراوي، كوبي ماينو، ماسون ماونت، ومانويل أوجارتي، في خيارات هجومية ودفاعية متنوعة قد يستعين بها المدرب في الشوط الثاني.

تشكيلة برايتون

في المقابل، أعلن المدرب فابيان هيرزيلير تشكيل برايتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: ويفر، فان هيك، دانك، دي كويبر

خط الوسط: باليبا، أياري، روتر

خط الهجوم: مينتيه، ويلبيك، كاديوغلو