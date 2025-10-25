محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية

‏ ‏

أعرب محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن ثقته في مشاركة أعضاء الجمعية ‏العمومية بكثافة في الانتخابات التي تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏



هناك ثقة كبيرة في اختيارات الكابتن محمود الخطيب ، مع حالة الاستقرار التي تمثلت في تزكية عدد من المقاعد، وهو ما ‏يعكس ثقة الأعضاء في الأسماء المرشحة، ولكن يجب أن نشهد حضور قوي من جانب الأعضاء للمشاركة في العملية ‏الإنتخابية، لأن جزء كبير من قوة النادي مستمد من جمعيته العمومية.‏



انا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الكابتن الخطيب للمرة الثالثة ‏وفرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية.‏



هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل ‏من ينتمي له يستحق .. شعار الحملة الانتخابية هو التنمية والاستثمار، وهو ما يعكس توجهات المرحلة المقبلة، ونتمنى أن ‏ننجح في زيادة استثمارات النادي وتواجده في المقدمة دائما.‏



منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع، ومن حق أعضاء النادي أن يطمحوا الى أفضل ما ‏يمكن من خدمات ومنشآت وفرق رياضية ومدربين للأبناء وكل من ينتمي للأهلي لا يقبل سوى بالأفضل، ودورنا كمجلس ‏إدارة أن نلبي هذه المتطلبات سواء على صعيد الخدمات أو القطاع الرياضي، والحمد لله قدمنا أداء مميز على صعيد ‏المنشآت من خلال تطوير مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وما تم على أرض الواقع في فرعي الشيخ زايد والتجمع ‏الخامس، ونطمح لأن تشهد الدورة القادمة إنشاء فرع خامس للنادي سواء بالقاهرة أو خارجها.‏



اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم ستاد الأهلي الذي نسعى ‏لافتتاحه خلال الدورة القادم وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير.. وكذلك لدينا مؤسسة ‏الأهلي المجتمعية التي نعمل بشكل مستمر على تعظيم أدوارها في خدمة المجتمع.‏

سيتم توزيع الملفات على الجميع والكل داخل القائمة سوف يتعاون من أجل نجاح خطة المجلس بالكامل، لأن النجاح ينسب ‏للجميع .. بعد وفاة العامري فاروق رحمة الله عليه كان هناك في إمكانية تصعيد خالد مرتجي وهو يستحق وقد شاهدنا هذه ‏الدورة منه إنكار للذات سواء في دورة 2017 أو الدورة الحالية وهو أمر معتاد في الأهلي لأننا نتسابق لخدمة النادي من ‏أي موقع وبعيدا عن المناصب، كل المجالس خدمت النادي عن انتماء كبير وهناك المواقف العديدة التي تعكس هذا المفهوم ‏داخل الأهلي.‏



من المهم للغاية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.. البعض يرى إن الأمور قد حسمت وهو أمر غير صحيح بالمرة .. ‏الجمعية العمومية للأهلي طوال عمرها تضرب المثل والقدوة للجميع في الحضور والمشاركة ليكون يوم 31 أكتوبر بمثابة ‏كرنفال لأبناء النادي .. نثق بشدة في الحضور بكثافة كما حدث في الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي.‏

كالعادة سوف يكون هناك تسهيلات عديدة للأعضاء خلال الانتخابات من حيث توفير حافلات لنقل الأعضاء وتوفير جراجات ‏مناسبة وغيرها من الخدمات التي تساعد على خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة.. ننتظر الأعضاء للحضور ‏والمشاركة ورسم مشهد استثنائي جديد.‏