أخبار العالم

سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي لتعزيز ربطها بشبكة الاتصالات العالمية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وقعت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات السورية، اليوم، اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي يصل إلى سوريا.

وذكرت وزارة الاتصالات السورية، أن المشروع يهدف إلى ربط سوريا بشبكة الاتصالات العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط، ضمن منظومة تربط أكثر من 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير خدمات الإنترنت والبيانات في البلاد.

وأكد عبد السلام هيكل وزير الاتصالات السوري، أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي وتوسيع الربط الدولي، مشيدا بالتعاون التقني واللوجستي مع الجانب الإسباني.

من جانبها، أوضحت شركة "ميدوسا" أن إنزال الكابل في السواحل السورية يعد محطة أساسية في مشروعها الإقليمي الممتد من المحيط الأطلسي إلى شرق المتوسط.

ميدوسا كابل بحري سوريا

