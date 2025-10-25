قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
السفير البريطاني لدى ليبيا: التزام لندن تجاه ليبيا الموحدة وذات السيادة ثابت

أ ش أ

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونجدن، أن التزام بلاده تجاه ليبيا الموحدة والمزدهرة والقوية وذات السيادة، لا يزال ثابتًا ولم يتغير.
جاء ذلك في تصريح نشر عبر موقع السفارة الرسمي بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة المتحدة في ليبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم السبت.
وأعرب السفير البريطاني عن فخره بما تم إنجازه خلال فترة عمله، من دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، إلى مواجهة التحديات الأمنية، والتصدي للهجرة غير النظامية، وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، بالإضافة إلى تدريب معلمي اللغة الإنجليزية ومنح منحة "تشيفنينج"الدراسية في مختلف مناطق البلاد.
 

