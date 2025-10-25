السفير البريطاني لدى ليبيا: التزام لندن تجاه ليبيا الموحدة وذات السيادة ثابت

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونجدن، أن التزام بلاده تجاه ليبيا الموحدة والمزدهرة والقوية وذات السيادة، لا يزال ثابتًا ولم يتغير.

جاء ذلك في تصريح نشر عبر موقع السفارة الرسمي بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة المتحدة في ليبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم السبت.

وأعرب السفير البريطاني عن فخره بما تم إنجازه خلال فترة عمله، من دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، إلى مواجهة التحديات الأمنية، والتصدي للهجرة غير النظامية، وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، بالإضافة إلى تدريب معلمي اللغة الإنجليزية ومنح منحة "تشيفنينج"الدراسية في مختلف مناطق البلاد.

