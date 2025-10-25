الدكتور جورج إلومبي يؤدي اليمين رئيسا للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

أدى الدكتور جورج إلومبي اليمين رسميًا بمناسبة تنصيبه رئيسًا رابعا لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، خلفا للبروفيسور بنديكت أوراما الذي شغل المنصب لعشر سنوات.

وقام وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والي إيدون بنقل السلطة إلى إلومبي رمزيًا.

ويعد الاحتفال بالتنصيب المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تسليم رسمي للقيادة واستمرارًا سلسًا لمهمة أفريكسيم بنك في تسريع التجارة والتكامل والازدهار في إفريقيا.