طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

في وصفة مميزة وسهلة التحضير، كشفت الشيف نادية السيد عن طريقة عمل الثومية في المنزل بنفس الطعم والقوام الذي يُقدَّم في المطاعم، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

وتتميز الوصفة بقوامها الكريمي وطعمها الغني الذي يُناسب الشاورما، البطاطس، والمشاوي، وهي من أكثر الوصفات بحثًا على مواقع الطبخ في الآونة الأخيرة.

طريقة عمل الثومية

المكونات:

لتحضير الثومية الأصلية بوصفة الشيف نادية السيد، تحتاجين إلى:

ثلث كوب من النشا.

كوب من الماء.

4 فصوص ثوم مهروس.

ربع كوب زيت نباتي.

ربع كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز أو الزبادي.

ملعقة ونصف كبيرة من الخل الأبيض.

رشة ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ـ في الخلاط، اخلطي النشا مع الماء جيدًا حتى يذوب تمامًا.

ـ أضيفي الثوم المفروم والملح، واخلطي المزيج حتى يصبح ناعمًا.

ـ أثناء الخلط، صبي الزيت تدريجيًا بخيط رفيع حتى يبدأ القوام في التماسك.

ـ أضيفي الحليب، المايونيز (أو الزبادي) والخل، واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ـ احفظي الثومية في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم، لتصبح جاهزة بأفضل طعم وقوام.

نصائح الشيف نادية السيد

ـ يُفضل استخدام الزيت النباتي الخفيف للحصول على طعم متوازن.

ـ يمكن استبدال المايونيز بالزبادي لمن يرغب في نسخة أخف من الثومية.

ـ لزيادة النكهة، يمكن إضافة رشة فلفل أبيض أو عصير ليمون.

سر نجاح الثومية مثل المطاعم

وأكدت الشيف نادية السيد أن سر نجاح الثومية يكمن في إضافة الزيت تدريجيًا أثناء الخلط، وعدم الإكثار من الثوم حتى لا تطغى نكهته.

كما شددت على أهمية حفظها في الثلاجة قبل التقديم لتتماسك أكثر وتزداد نكهتها.

وصفة منزلية بمذاق احترافي

وتعد طريقة عمل الثومية بالنشا من أكثر الطرق الاقتصادية التي تمنح نتيجة قريبة جدًا من مطاعم الشاورما الشهيرة.

فهي وصفة تجمع بين البساطة والطعم الغني، وتناسب مختلف الأكلات العربية والغربية.