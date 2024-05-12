ملك الدنمارك يرفع العلم الفلسطيني تضامنًا مع غزة| فيديو

رفع ملك الدنمارك، فريدريك العاشر، العلم الفلسطيني من الشرفة، قبل أن يصفق لمئات المحتجين المشاركين في مظاهرة تضامنية مع فلسطين في شوارع كوبنهاجن.

ووثق مقطع فيديو متداول، الملك الدنمارك وهو في الشرفة ويرفع علم فلسطين ويلوح به خلال تواجد متظاهرين متضامنين مع فلسطين.

وتشهد الدنمارك تظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، وللمطالبة بوقف عدوان الاحتـلال الإسرائيلي في غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الكبيرة، التي جابت شوارع هذه المدن والعواصم، الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.