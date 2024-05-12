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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قمة القيادات الشبابية الإعلامية تناقش مواجهة الأزمات والصراعات والحروب عبر النوافذ الدولية

صدى البلد

شهدت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، جلسة تحت عنوان "مواجهة الأزمات والصراعات و الحروب عبر النوافذ الإعلامية الدولية".


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الجلسة أقيمت بحضور اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، والدكتور احمد السمان المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس مجلس الوزراء. 


وتحدث اللواء دكتور سمير فرج عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع المحيطة، مؤكداً أن مصر لديها مواقف ثابتة ومساندة للقضية الفلسطينية، فضلا عن التصدي بقوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والقطاع .


وتناول فرج، دور الإعلام لتعزيز الأمن القومي واعلاء قيم السلم والتفاهم الدولي وانهاء الحروب والصراعات والأضرار الناتجة عن شن الحروب، مطالبا شباب إعلام العالم أن يرسخوا قيم السلام ويعبروا للجميع عن ذلك من خلال الصناعه الشبابية الإعلامية العالمية المهنية المتخصصة.


واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد جهود الدبلوماسية المصرية في حل الأزمات والصراعات والحروب، وبالأخص في الوقت الراهن في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في السودان وليبيا واليمن والحرب على غزة وأمن البحر الأحمر، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.


كما استعرض جهود الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على أمن مصر المائي، وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وكذا دور المراكز الإعلامية التابعة للمؤسسات الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات باحترافية ومهنية عبر النوافذ الإعلامية.


وأوضح الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق دور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في تناول الأزمات والصراعات ومدى الالتزام باخلاقيات العمل الإعلامي المهني. 


وتطرق المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد السمان، إلى دور كليات الإعلام في مختلف بلدان العالم لتأهيل طلابهم بالشكل الذي يجعلهم يواجهون الأزمات والصراعات عبر النوافذ الإعلامية الدولية بطرق مهنية ودولية.


ويشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدي كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات بدول العالم بواقع وهي (العراق، اليمن، فلسطين، تشاد، السعودية، الصين، السويد ، نيجريا ، ليبيا ، السودان ،الكاميرون ، الاردن ، بنجلاديش ، الجزائر ، الصومال ، عمان ، إسبانيا ، موريتانيا ، روسيا ، نيجاراكوا ، أوغندا) .


كما تشارك - في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - 40 كلية وقسم إعلام لدى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في مختلف محافظات الجمهورية وهي "جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الإسكندرية، وجامعة دمياط، وجامعة أسوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، والجامعه البريطانية، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية الشروق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، وجامعة فاروس، والأكاديمية البحرية بفروعها المختلفة، والمعهد الكندي العالي لتكنولجيا الإعلام الحديث CIC، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة المنوفية، والجامعة الحديثة MTI، وجامعة السويس، معهد البحوث والدراسات العربية".


تأتي القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - النسخة الثالثة عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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