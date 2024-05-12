خالد الغندور يطرح سؤالًا مثيرًا بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

طرح خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، سؤالاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "سؤال.. هو الأهلي وبيراميدز لعبوا امبارح طيب يا تري يا حج عامر ليه مالعبوش مع بعض بدل ما تلعب 4 مباريات دور أول وثاني ولسه الدور الأول لم ينته".

يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.