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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض للوزارة ولم أجد استجابة

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا إنه منذ 10 سنوات  تبرع بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم يجد استجابه، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلنه بشكل جيد.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: أضم صوتي للنائب ، مطالبا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتي لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.

وطالب د خضير  خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع فى المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخري ، أن يتم انشاء مركز للتنمية الشبابية بكل المحافظات  قائلا :"ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من أجل العمل علي إنشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر".

وقال وزير الشباب :"أعتذر للدكتور خضير  ونشكره جدا علي التبرع وأن شاء الله هزور الأحمدية  بشربين بالدقهلية مع النائب ونقوم بعمل اللازم".

وزارة الشباب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدكتور أشرف صبحي الحكومة

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