مجموعة"إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية": كافة خدماتنا متاحة لجميع المستخدمين

صرّح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الحكومية التابعة لوزارة المالية بأن كافة الخدمات التي تُقدّمها الشركة والمُستضافة عبر مراكز البيانات الخاصة بها، متاحة لجميع المستخدمين على مستوى الجمهورية وتعمل بكامل كفاءتها التشغيلية المعتادة، دون أي تأثر بالأحداث الطارئة الأخيرة جراء حريق سنترال رمسيس امس الإثنين.

‎وأوضح سرحان أن ما تشهده بعض المناطق من صعوبات في الوصول إلى بعض الخدمات الإلكترونية يرجع إلى اضطرابات مؤقتة في خدمات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات وجاري استعادتها في اقرب وقت، مؤكدًا أن المنصات ذاتها تعمل بكفاءة تامة من جانب الشركة.

‎وأضاف سرحان:

‎“حرصًا منا على استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، نُهيب بالسادة المستخدمين الكرام أنه في حال واجهتهم صعوبة في الوصول إلى أي من خدماتنا، يُرجى تجربة استخدام شريحة اتصال من شركة أخرى مؤقتًا، لحين عودة الاستقرار الكامل لشبكات الإنترنت المحلية.”

‎وأكد رئيس "إي فاينانس" أن الشبكة المالية الرقمية للحكومة المصرية، بكامل منظوماتها، تعمل بكفاءة عالية، بالإضافة الي كافة القطاعات المهمة التي نقوم بتقديم خدماتنا اليها سواء الزراعة ،السياحة، النقل ، البترول ،برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”

‎وجدد سرحان التزام "إي فاينانس" بالمتابعة اللحظية لحالة الشبكات الرقمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير الأعمال التشغيلية بطريقة طبيعية وآمنة.

‎وأوضح سرحان بما يخص

الخدمات المقدمة بالتعاون مع البنوك او مقدمى خدمات التحصيل بأن الشركة مع وزارة الإتصالات يعملون علي مدار الساعة و شركات التحصيل لعودة الخدمات بصورتها الطبيعية في اسرع وقت ممكن بالتعاون مع كافة البنوك

‎وفي ختام تصريحه، أثنى إبراهيم سرحان على المجهودات التي يبذلها معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: “نُثمّن الجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها وزارة الاتصالات والتي تعمل على مدار الساعة بكل كفاءة ومهنية لضمان استقرار واستمرارية الخدمات الرقمية في مصر. ونؤكد أننا في 'إي فاينانس' على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة، حتى عبور هذا الظرف العارض بأمان كامل.”