الهلال الأحمر: قدمنا خدمات الإسعافات الأولية لـ 32 مصابا في حريق سنترال رمسيس

عادت فرق الهلال الأحمر المصري إلى المركز العام، بعد استجابة دامت قرابة 12 ساعة متواصلة، لحريق سنترال رمسيس، تم خلالها تقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسي وكافة التدخلات اللازمة، كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث.

وذكر بيان صادر عن الهلال، اليوم الثلاثاء، أن فرقه قدمت خدمات الإسعافات الأولية لنحو 32 مصابا، وقامت بمساندة رجال الإسعاف في نقل بعض المصابين والضحايا إلى المستشفيات، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي، وتوزيع الخدمات اللوجيستية والمساعدات العاجلة من: زجاجات المياه، العصائر، كمامات، وغيرها من المستلزمات الوقائية والإغاثية.

ويتوجه الهلال الأحمر المصري، بالشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف، البواسل، على ما قدموه من جهد خالص في السيطرة على الحريق، وإسعاف المصابين.

كما يتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص العزاء لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.