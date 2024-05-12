وكيل الوزارة بالإسكندرية تحيل العاملين بمركز شباب طوسون إلى التحقيق لعدم الانضباط

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إحالة العاملين بمركز شباب طوسون إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط وعدم تواجد أي موظف داخل المركز.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، في بيان اليوم إنها شكلت لجنة تجوب المراكز للوقوف علي أخر المستجدات داخل مراكز الشباب وحل المشكلات ومتابعة الأنشطة، وذلك برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشباب وعضوية كلا من مدير عام الإدارة العامه للرياضه ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير التخطيط والمتابعة و مدير البرامج بالإدارة العامه للشباب و ممثلين من إدارة الطلائع والشباب والمتابعة الداخلية.

وأشارت إلى أن اللجنة تفقدت مركز شباب طوسون ولم تجد أي من موظفي المركز والمركز مفتوح، ولذلك قررت على الفور تحويل العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات، وفقًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة افضل بالمراكز.