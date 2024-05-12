عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ قادمة من لبنان.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

صافرات الانذار
صافرات الانذار

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة يفتاح التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في الجليل الأعلى.

ومنذ 8 أكتوبر، تهاجم قوات حزب الله اللبناني المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، حيث تقول الجماعة إنها تفعل ذلك لدعم غزة وسط الحرب ضد حركة حماس هناك.

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي أن الجيش يتهم حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.

وذكر الجيش وفقًا لموقع “والاه” الإسرائيلي أن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المُختطفين.
 وكان قد قال قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" أجدّد دعوتي ودعوة العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

إطلاق صفارات الإنذار إطلاق الصواريخ إسرائيل الأعلام الإسرائيلية الشمالي الحدود الشمالية مع لبنان الحدود الشماليه الحرب ضد حركة حماس الجليل الأعلى المستوطنات الاسرائيلية جوتيريش حزب الله اللبناني حركة حماس حزب الله صافرات الإنذار صفارات الإنذار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

ترشيحاتنا

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

الحكومة تعلن استهداف الوصول بأعداد السياح لـ50 مليون سنويا بمشاركة القطاع الخاص

مفاجأة في حيثيات المحكمة.. سائق أوبر خطف حبيبة الشماع تحت تأثير المخدرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-