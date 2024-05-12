صواريخ قادمة من لبنان.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة يفتاح التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في الجليل الأعلى.

ومنذ 8 أكتوبر، تهاجم قوات حزب الله اللبناني المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، حيث تقول الجماعة إنها تفعل ذلك لدعم غزة وسط الحرب ضد حركة حماس هناك.

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي أن الجيش يتهم حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.

وذكر الجيش وفقًا لموقع “والاه” الإسرائيلي أن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المُختطفين.

وكان قد قال قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" أجدّد دعوتي ودعوة العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.