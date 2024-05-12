إنبي تكرم عملاء التكسير الهيدروجيني

كرمت شركة إنبي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من عملائها وشركائها في مشروع التكسير الهيدروجيني الخاص بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك تقديراً لجهودهم الفعالة في تحقيق أعلى معدلات السلامة بالمشروع.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة إنبي المستمر على الاهتمام بتطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية، وتواكباً مع احتفال شركة إنبي باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري للقيادات العليا للمشروع، والذي عقد بمقر شركة إنــبى بالموقع وبحضور ممثلي مالك المشروع شركة أنوبك واستشارى المالك شركة ورلي بارسون وشركتي إنــبى وتكنيب المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت مقاول الإنشاءات بالمشروع.

ووجه المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى، رسالة شكر وتقدير أعرب خلالها عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة من قبل مديري السلامة وفرق العمل في المشروع، وأكد على أهمية السلامة وثقافة السلامة في مجال العمل، وأشار إلى أنها تعد أولوية قصوى لشركة إنــبى وشركاء المشروع، وأن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من السلوك اليومي لجميع العاملين في المشروعات، وأكد على ضرورة الحرص على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق هذه المعايير والحرص الدائم على تقديم كافة سبل الدعم للوصول لأعلى درجات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.

وختم رسالته بالتأكيد على أن ثقافة السلامة يجب أن تنتقل من القيادة إلى جميع المستويات في المشروعات، وأنه من المهم توفير التدريب والتوعية المستمرة للعاملين حول أهمية السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة، كما أعرب عن ثقته في قدرة فرق عمل المشروع على الاستمرار في تحقيق المعايير العالية للسلامة وتحقيق النجاح في المشروع.

ونيابة عن رئيس الشركة قام المهندس عمرو فتحي بتوزيع الدروع والهدايا على ممثلي السلامة والصحة المهنية للشركات دعماً وتقديراً لهم على المجهود المبذول بالمشروع، والذي انعكس من خلال تحقيق أكثر من ١٧ مليون ساعة عمل آمنه بدون حوادث.