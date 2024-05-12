عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنبي تكرم عملاء التكسير الهيدروجيني

خلال مراسم التكريم
خلال مراسم التكريم

كرمت شركة إنبي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من عملائها وشركائها في مشروع التكسير الهيدروجيني الخاص بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك تقديراً لجهودهم الفعالة في تحقيق أعلى معدلات السلامة بالمشروع.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة إنبي المستمر على الاهتمام بتطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية، وتواكباً مع احتفال شركة إنبي باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

«البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024

مذكرة تفاهم بين مركز تميز قطاع البترول للتحول الطاقي وكاربون ليميتس النرويجية

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري للقيادات العليا للمشروع، والذي عقد بمقر شركة إنــبى بالموقع وبحضور ممثلي مالك المشروع شركة أنوبك واستشارى المالك شركة ورلي بارسون وشركتي إنــبى وتكنيب المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت مقاول الإنشاءات بالمشروع.

ووجه المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى، رسالة شكر وتقدير أعرب خلالها عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة من قبل مديري السلامة وفرق العمل في المشروع، وأكد على أهمية السلامة وثقافة السلامة في مجال العمل، وأشار إلى أنها تعد أولوية قصوى لشركة إنــبى وشركاء المشروع، وأن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من السلوك اليومي لجميع العاملين في المشروعات، وأكد على ضرورة الحرص على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق هذه المعايير والحرص الدائم على تقديم كافة سبل الدعم للوصول لأعلى درجات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.

وختم رسالته بالتأكيد على أن ثقافة السلامة يجب أن تنتقل من القيادة إلى جميع المستويات في المشروعات، وأنه من المهم توفير التدريب والتوعية المستمرة للعاملين حول أهمية السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة، كما أعرب عن ثقته في قدرة فرق عمل المشروع على الاستمرار في تحقيق المعايير العالية للسلامة وتحقيق النجاح في المشروع.

ونيابة عن رئيس الشركة قام المهندس عمرو فتحي بتوزيع الدروع والهدايا على ممثلي السلامة والصحة المهنية للشركات دعماً وتقديراً لهم على المجهود المبذول بالمشروع، والذي انعكس من خلال تحقيق أكثر من ١٧ مليون ساعة عمل آمنه بدون حوادث.

مشروع التكسير الهيدروجيني شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول اخبار مصر مال واعمال وزارة البترول والثروة المعدنية شركة إنبي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

البترول تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024

ترشيحاتنا

بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة برفح الفلسطينية دون خطة لحماية المدنيين

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-