كوناتي يقترب من الرحيل .. وليفربول يرفض بيعه لريال مدريد

فتحت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي الباب أمام رحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، في ظل مماطلته في تجديد عقده الممتد حتى صيف عام 2026، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المدافع الشاب أبلغ إدارة الريدز بعدم استبعاد فكرة الرحيل هذا الصيف، خاصة بعد تأخر مفاوضات التجديد، وهو ما دفع النادي للتفكير في الاستفادة المادية من بيعه قبل دخول عقده في مرحلته الأخيرة الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بضم كوناتي، واعتبره هدفًا دفاعيًا لتعزيز الخط الخلفي، خصوصًا بعد الأداء المهتز في مونديال الأندية وخسارة الفريق القاسية أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي بأربعة أهداف نظيفة.

ورغم اهتمام النادي الملكي، فإن الصحيفة كشفت عن رفض ليفربول بيع كوناتي إلى ريال مدريد، ويفضلون توجيه الصفقة نحو نادٍ آخر خارج دائرة المنافسة الأوروبية المباشرة، خاصة مع تزايد الحديث عن رغبة المدرب الجديد آرني سلوت في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق.

ويُعد كوناتي، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد الأعمدة الدفاعية في ليفربول منذ انضمامه من لايبزيج الألماني في صيف 2021، لكن الإصابات المتكررة وعدم ثبات مستواه في الموسم الأخير فتحا باب التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

ومن المرجح أن تتسارع وتيرة الأحداث خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حاجة ليفربول لحسم مصير اللاعب إما بالتجديد أو البيع لتفادي رحيله مجانًا خلال الموسمين المقبلين.