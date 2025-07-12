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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بقوة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي انتهت فترة عمله بمصر ،متمنية له التوفيق في أداء مهمته الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا وشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من مجالات العمل المشتركة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العلاقات المشتركة التي تجمع بين الجانبين، حيث شهدت تطورًا كبيراً في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لكافة تلك الجهود.

ومن جانبه توجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها  على لقائه قبل مغادرته موقعه، مشيدا بحجم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر على الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

مرسي وزيرة التضامن المتحدة الإنمائي وزيرة التضامن الاجتماعي

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