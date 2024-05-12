قبل مواجهة الترجي.. مروان عطية يخضع لأشعة بسبب العضلة الخلفية.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، إصابة مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي قبل نهائي أفريقيا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مروان عطية يخضع لأشعة اليوم الأحد بعد شكواه من وجود ثقل في العضلة الخلفية بعد مشاركته في مباراة بلدية المحلة أمس لكن حالته جيدة وهذه الشكوي لن تمنعه من النهائي الأفريقي ".



ويلتقي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى