أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني .. صور

نظم المئات من أبناء محافظة الشرقية بمختلف المراكز والقري وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مبنى ديوان المحافظة، منددين بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وحمل الأهالي والمواطنين الأعلام المصرية والفلسطينية وعلم محافظة الشرقية معلنين دعمهم التام والكامل لكافة قرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، مطالبين بوقف الاعتداءات الغاشمة للعدوان الصهيوني بقطاع غزة.

ردد المواطنون الهتافات المناهضة للعدوان الصهيوني ومنها "الشرقوة قالوها قوية..فلسطين عربية" و"يا صهيوني ياجبان" و"غزة غزة تحيا غزة" .. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين وغيرها من الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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