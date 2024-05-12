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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن فتح معبر جديد شمال غزة لزيادة المساعدات

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن فتح معبر جديد

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم فتح معبر جديد بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال قطاع غزة لتسليم المساعدات الإنسانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقع ما يسمى معبر "إيريز" الغربي في منطقة زيكيم، على الساحل.

وتم بناء المعبر من قبل قسم الهندسة في وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال، وسلطة المعابر التابعة للوزارة، والوحدات الهندسية للجيش الإسرائيلي.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعبر تم فتحه "كجزء من الجهود المبذولة لزيادة طرق المساعدات إلى قطاع غزة، وإلى شمال قطاع غزة على وجه الخصوص".

وأشار إلى  أنه تم تسليم العشرات من الشاحنات التي تنقل الدقيق من برنامج الأغذية العالمي من ميناء أسدود إلى قطاع غزة عبر المعبر الجديد، بعد "خضوعها لفحوصات أمنية".

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