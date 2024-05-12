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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

مران الاهلي
مران الاهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر ‏لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بالأمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الأهلي تحضيراته اليوم لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

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