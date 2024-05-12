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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة 15 ألف نسمة.. افتتاح محطة الصرف الصحي بقرية الصباح الشرقي بالأقصر |شاهد

صدى البلد

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة رفع صرف صحي نجع القباح الشرقي بطاقة تصميمية ٦٤٨م٣/ساعة لخدمة 15 ألف نسمة بتكلفة 105 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع استكمال الصرف الصحي لأحياء مدينة الأقصر.


حضر الافتتاح كل من اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز.


وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن مولد قدرة 300ك.ف.ا وعدد 2 طلمبة غاطسة قدرة 648 م3/ساعة، وتبلغ أطوال شبكة انحدار القباحى الشرقى 4300 م.ط، وتم ربط المحطة على محطة معالجة الحبيل بخط طرد قطر 450 مم HDPE بطول 66000متر وتبلغ مساحة المحطة 620م2، بطاقة تصميمية ٦٤٨م٣/ساعة  لخدمة ١٥٠٠٠نسمة لإحياء مدينة الأقصر ( القباحي الشرقي - البني - الترعة الشرقي) حيث تم التسليم الابتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لدخولها الخدمة.
ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطي محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة الخدمة الفعلية، حيث وجه المحافظ الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيكمل تغطية مدينة الأقصر بخدمة الصرف الصحي بالكامل. 

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كما شهد محافظ الأقصر، التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى نجع الترعة الشرقي والذي يجري تسليمه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لدخول المحطة الخدمة واستفادة المواطنين منها ويتكون المشروع من عنبر التشغيل – مبنى الادارة – المولد قطرة 75 ك.ف.ا وعدد 2 طلمبة غاطسة قدرة 525 م3/س باجمالى شبكة انحدار بأطوال 3500م2.ط بخط طرد قطر 355 مم بطول 1100 م.ط، وتم التنفيذ والاشراف عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر.


كما توجه محافظ الأقصر، إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث تم تنفيذ اصطفاف للمعدات الحديثة لدى الشركة، كما استمع المحافظ إلى عرض شامل يشمل مجهودات وانجازات قطاعات الشركة المختلفة، كما تم تفقد مسجد الشركة بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءته والذي يخدم المواطنين والعاملين بالشركة.

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