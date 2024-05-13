تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. سبب إعلان مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية| توك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء بشأن رفح الفلسطينية.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الانسياق وراء من يتحدث عن دور مصر في حماية قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

بعد تقديم إحاطة.. برلماني: تواجد كبير للمصريين على مواقع المراهنات| فيديو

علق البرلماني عبد المنعم امام على التحرك العاجل من البرلمان ضد مواقع المراهنات ، قائلا :" قدمت طلب احاطة ضد موقع مراهنات شهير واصبح الراعي لكاس الامم الافريقية الاخير ، واذهلني حجم التواجد الكبير للمصريين عليه ".

ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة".



محاكمة جنائية.. تفاصيل قرار النيابة بشأن تجاوز السرعة القانونية ومواجهة الحوادث المرورية

كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل قرار النائب العام الذي صدر اليوم بخصوص مواجهة الحوادث المرورية.

القاهرة الإخبارية: الإعلان رسميا عن انتـ حار 10 من ضباط وجنود الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أصدر بيانا بالشراكة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم اغتيال نعيم الغول، وتصفه بيانات جيش الاحتلال بأنه قائد عسكري في مخيم الشاطئ وكان مسؤولا عن احتجاز بعض الرهائن، وآخر المحتجزات التي قتلت داخل قطاع غزة، وقالت إنها نفذت هذه العملية بناء على معلومات استخباراتية.



سبب إعلان مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



"هتتحاكم جنائيا".. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة |فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، قائدي السيارات من تجاوز السرعة، خاصة بعد توجيه المستشار محمد شوقي النائب العام بالمجابهة الفاعلة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.



مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو تاريخ والده.. شاهد

علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي على الخناقة التي دارت بين الكاتب يوسف زيدان ونجل الرئيس الاسبق علاء مبارك ، قائلا :" عزيز عليا تاريخيا ولا احب ان يتطاول عليه احد او على تاريخ ابيه ".



تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.. فيديو

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.



دبلوماسيا وإنسانيا وإعلاميا.. حركة فتح: وقفة مصر بجانب فلسطين مشرفة

قال عبد الله دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر تقف وقفة مشرفة إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقف على رأس كل القضايا التي من شأنها تشكيل تحديات وتداعيات ما يحدث في قطاع غزة من عدوان، وهذا امتداد مصري على كل الأصعدة سواء السياسية والدبلوماسية والإنسانية والإعلامية.

الأوقاف: نشهد عناية غير مسبوقة بمساجد آل البيت في عهد الرئيس السيسي

قدم الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي على افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره.

وأضاف الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف،: "مسجد السيدة زينب أحد أهم الصروح في فنون العمارة الإسلامية، مؤكدا "نشهد عناية غير مسبوقة بمساجد آل البيت في عهد الرئيس السيسي.

قصواء الخلالي: دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا لمنع جريمة الإبــ.ــادة في غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه يوجد تصعيد دولي تجاه القضية الفلسطينية وضد ما يحدث من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي.



