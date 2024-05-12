بعد تقديم إحاطة.. برلماني: تواجد كبير للمصريين على مواقع المراهنات| فيديو

علق البرلماني عبد المنعم امام على التحرك العاجل من البرلمان ضد مواقع المراهنات ، قائلا :" قدمت طلب احاطة ضد موقع مراهنات شهير واصبح الراعي لكاس الامم الافريقية الاخير ، واذهلني حجم التواجد الكبير للمصريين عليه ".

وتابع البرلماني عبد المنعم امام ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري " مع الاعلامي خيري رمضان على فضائية " المحور" ، أن الموقع به ملايين من المصريين الشباب والكبار ، موضحا ان الرهان تعدى توقع المكسب في المبارايات ووصل للرهان على عدد الكروت الحمراء في الماتش .

واردف : الرهان امر محرم في الاديان السماوية الثلاثة ، ولا يوجد رقابة على الموقع ولذالك قدمت طلب احاطة للتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري .

واردف : مئات الالاف من الشباب على مواقع المراهنات واصبح الامر غريب ، وتطور لوجود مناديب لتوصيل الاموال.