سبب إعلان مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدت إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا".

وأضاف: "التقدم بإعلان مصر التدخل في دعوى جنوب أفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وشدد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه لابد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.