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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. آخر تحديث

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر (آخر تحديث)
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر (آخر تحديث)
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهد سعر الذهب استقرارًا في ختام تعاملات الصاغة، بالتزامن مع إغلاق بورصة الذهب عالميًا، وحدوث تداولات محدودة على معدن الذهب في مصر، لذا ننشر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025 وفق آخر تحديث أمس.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 4635 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 3972 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر (آخر تحديث)

سعر الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد، بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي، واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وعلى الرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، فإن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة، بعد أن فشل السعر في الإغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولارًا للأونصة. 

وسجّل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يُقاس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر (آخر تحديث)

واستعادت أسعار الذهب بريقها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتراجع في أداء الدولار الأمريكي، بالتزامن مع اقتراب موعد المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاقيات تجارية. 

وارتفع سعر الأونصة في الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,336 دولارًا، بينما حقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 1.9%، في حين صعدت في المقابل العقود الآجلة بنسبة طفيفة 0.1% لتبلغ 3,346 دولار.

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