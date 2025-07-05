آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 5-7-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 5-7-2025؛ مقارنة بما كان عليه مطلع تلك التداولات داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم

وصل متوسط زيادة الجنيه الذهب نحو 40 جنيه في ختام تعاملات اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.12 ألف جنيه للشراء.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم

قبل انتهاء عمل اليوم السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيها للبيع و 5297 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و3090 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و37.08 ألف جنيه للشراء.

أسعار السبائك اليوم

وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه

سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه

سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.

تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.

سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.