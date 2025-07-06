محمود فهمي: تيسيرات غير مسبوقة لمرشحي الشيوخ وتعيينات الرئيس تضمن التوازن السياسي|فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي، المتخصص في شئون الأحزاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت استعداداتها المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال تيسيرات لوجستية وفنية كبيرة، لتسهيل إجراءات الترشح أمام المواطنين.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، أن اليوم الأول من الترشح شهد تقدم 201 مرشح على المقاعد الفردية من خلال 22 محكمة ابتدائية موزعة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه لم تتقدم أي قائمة انتخابية حتى الآن بأوراق ترشحها.

وأشار إلى أن الدولة قدمت تسهيلات مهمة للمرشحين، أبرزها إتاحة حجز الكشف الطبي إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على نتائج الكشف بشكل رقمي، موضحًا أن وزارة الصحة قامت بالكشف على أكثر من 400 مرشح خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو، ضمن المرحلة الأولى من التقديم.

وأضاف أن المرشحين الذين تقدموا حتى الآن ينتمون إلى أحزاب وتوجهات سياسية متعددة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد توافدًا متزايدًا من المرشحين، سواء من الأحزاب أو المستقلين، في ظل ارتفاع وتيرة الاستعدادات.

وفيما يتعلق بانتخابات القوائم، أشار فهمي إلى أن مجلس الشيوخ يضم 300 مقعد، يتم توزيعها بواقع 100 بنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وتابع أن تشكيل القوائم الانتخابية يختلف بطبيعته عن الفردي، إذ يتطلب اختيار 100 مرشح أساسي و100 احتياطي، مع ضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي والفئات النوعية، بما في ذلك نسبة 10% المقررة لفئات بعينها، وهو ما يستدعي مشاورات دقيقة بين الأحزاب المشاركة.

وأوضح فهمي أن اجتماع "القائمة الوطنية من أجل مصر"، الذي عُقد الخميس الماضي، كان خطوة مهمة على طريق التوافق، ويعقبه اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، من أجل الانتهاء من الترتيبات النهائية وتوزيع المقاعد.

وكشف فهمي أن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ستتقدم بأوراقها خلال الـ72 ساعة القادمة، مشددًا على حرصها على تحقيق التنوع في التمثيل وشمول مختلف الخبرات والفئات، بما يتوافق مع طبيعة مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية تُعنى بالشأن التشريعي والفكري والخبراتي في المقام الأول.

ونوَّه فهمي بأن الأحزاب السياسية والقوائم المختلفة تُدرك أهمية دور مجلس الشيوخ، وتسعى إلى تقديم مرشحين يتمتعون بخبرات نوعية متنوعة في مجالات القانون والاقتصاد والتعليم والثقافة وغيرها، بما يضمن أداءً فاعلًا للمجلس في المرحلة المقبلة.

وأشار الكاتب الصحفي محمود فهمي إلى أن الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ، من خلال تقديم المشورة في القضايا المختلفة، يساعد في دعم التنمية من منطلق دوره واختصاصاته، التي تنص على إبداء الرأي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث عن تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ، موضحًا أنها دائمًا ما تتسم بالتنوع، وتمنح التوازن السياسي للغرفة البرلمانية الثانية "مجلس الشيوخ".