مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو تاريخ والده.. شاهد

علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي على الخناقة التي دارت بين الكاتب يوسف زيدان ونجل الرئيس الاسبق علاء مبارك ، قائلا :" عزيز عليا تاريخيا ولا احب ان يتطاول عليه احد او على تاريخ ابيه ".

وتابع " الفقي " ، خلال لقائه لبرنامج " كلام الناس " مع الاعلامية ياسمين عز والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن من لا يحترم تاريخيه لا يقدر حاضره ولا مستقبله ، موضحا :" ناقشوا الفكرة ولا تناقش ابدا زجاجة هنا واناء هناك ".

وواصل : السيد علاء مبارك يحاول دائما ان يكون حائط صد للرد على الكثير من القضايا ، ولا بأس ان يشتبك مع الحياه العامة ".