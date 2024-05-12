قصواء الخلالي: دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا لمنع جريمة الإبــ.ــادة في غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه يوجد تصعيد دولي تجاه القضية الفلسطينية وضد ما يحدث من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت “الخلالي”، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، والرئيس السيسي وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد في غزة.



وأكدت الإعلامية، أن خطاب الخارجية الذي أعلنت فيه اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل جاء لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الخارجية المصرية خطابها كان متزنا، ويؤكد تحرك مصر الفعلي على أرض الواقع معقبة "انتهى وقت الكلام وبدأ وقت الفعل".