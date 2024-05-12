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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير

مدحت العدل
مدحت العدل

داعب السيناريست مدحت العدل، الفنانة نيللي كريم، قائلا :"نيللي كريم بنت عم كريم وهي ممثلة عظيمة وقبل ما تشتغل معانا جبناها في ذات وتحت السيطرة وسجن السنا ولأعلى سعر".

وكشف مدحت العدل حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد تقديمها مسلسل فراولة الذي عرض في دراما رمضان الماضي مع شركة إنتاج أخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الناس بتفسر أن النجم لما يشتغل مع العدل جروب ويروح يشتغل مع شركة تانية يبقى محتكرينه.. أنا مش محتكر نيللي، الممثل لما يلاقي نص عند ناس تانيين وتعمله وبعدها نشتغل مع بعض السنة اللي جايه ويسرا نفس القصة".

أوضح مدحت العدل، أن الفنانة منى شلبي قدمت عملين من إنتاج شركة العدل جروب، وعندما ترى الشركة الدور المناسب للفنان تقوم بترشيحه على الفور.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.


https://www.facebook.com/share/v/dp21PFNiY329Bu2B/?mibextid=oFDknk

مدحت العدل

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