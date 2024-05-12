القاهرة الإخبارية: الإعلان رسميا عن انتـ حار 10 من ضباط وجنود الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أصدر بيانا بالشراكة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم اغتيال نعيم الغول، وتصفه بيانات جيش الاحتلال بأنه قائد عسكري في مخيم الشاطئ وكان مسؤولا عن احتجاز بعض الرهائن، وآخر المحتجزات التي قتلت داخل قطاع غزة، وقالت إنها نفذت هذه العملية بناء على معلومات استخباراتية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يعني عودة ملف ونقطة وبند الاغتيال واستهداف القيادات سواء العسكرية أو السياسية في داخل القطاع، ويعني أيضا عودة المقاومة الضارية في شمال ووسط وجنوب القطاع، خاصة أن الغارات الكثيفة وتبادل الرصاص، كانت تسمع من ضواحي تل أبيب الجنوبية ما اضطر بيانات لجيش الاحتلال إلى التوضيح للجمهور والداخل الإسرائيلي معلومات ومصدر هذه الأصوات، ما يشار إلى حدوث تضارب.

انتـ حار 10 ضباط

وأشارت إلى أنه تم الإعلان رسميا اليوم عن انتـ حار 10 من ضباط وجنود برتبة مقدم ولواء ورائد، والحديث عن انتـ حار 7 من صفوف الاحتياط، وكل ذلك سيؤثر على الحالة النفسية للشارع والجنود الإسرائيليين، كما أن التظاهرات ستتخذ حجما وزخما مختلفا.

https://www.youtube.com/watch?v=ERMGVpTuEPw&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9