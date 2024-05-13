الفنانة الفلسطينية سيرين خاص تتحدث عن حياتها بغزة ومشاركتها في مليحة

خصص برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث مع الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، حول مشاركتها في مسلسل مليحة بالسباق الرمضاني.

وقالت الفنانة سيرين خاص، إنها ممثلة فلسطينية ولدت في غزة، ولكنها انتقلبت إلى مصر ومن ثم إلى الأردن ومن ثم إلى فلسطين مرة أخرى.

واسترسلت: غزة لها ذكريات كبيرة في ذاكرتي، طفولتي كانت ممتعة في غزة، لولا القصف الإسرائيلي، متابعة: والدي فلسطيني ووالدتي مصرية.



وأوضحت أنها لديها 6 أشقاء، ووالدها صحفي سابق، متابعة: كنت اعمل في مجال التلفزيون ولكن خلف الشاشة.