عواصف رملية وترابية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة بجميع المحافظات خلال الساعات الحالية، وأن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، اقل من المعدلات الطبيعية المتوقعة في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتحجب أشعة الشمس، وهناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن الأجواء اليوم معتدلة، وأن هناك نشاط رياح في أغلب محافظات الجمهورية يشعر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، وأن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد ستكون على مناطق:" جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وأن القاهرة لن يكون بها أي عواصف".

درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية:



- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢٣ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٣١درجة مئوية

- شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية