ماركا تحسم الجدل بشأن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى نادي الأهلي السعودي أو أي نادٍ في المملكة، لا يستند إلى أي معلومات موثوقة، مؤكدة أن النجم العالمي لا يزال ملتزمًا بمشروعه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن عقد ميسي مع الفريق الأمريكي يمتد حتى صيف 2025، لكن هناك نية لدى الطرفين لتمديد التعاقد لموسم إضافي على الأقل، بهدف استمرار اللاعب حتى بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن المفاوضات بشأن التمديد لم تُحسم رسميًا حتى الآن، فإن ماركا أكدت وجود رغبة متبادلة بين ميسي وإدارة إنتر ميامي في استمرار التعاون، مع توقعات بإعلان الاتفاق الجديد قبل نهاية الموسم الحالي للدوري الأمريكي.

ميامي خيار مستقر لـ ميسي.. وعائلته سعيدة

الصحيفة أشارت إلى أن ميسي مرتاح تمامًا في الولايات المتحدة، سواء من الناحية المهنية أو العائلية، ويؤدي دورًا قياديًا في الفريق، كما يُعتبر أحد أبرز رموز الدوري الأمريكي من حيث التأثير الجماهيري والإعلامي.

وشددت على أن عائلة ميسي تستمتع بالحياة في ميامي، ما يجعل احتمالية الرحيل غير مطروحة حاليًا، خاصة في ظل استقراره التام ورغبته في إنهاء مسيرته في أجواء مستقرة ومناسبة قبل المونديال القادم.

الدوري السعودي؟.. مجرد شائعة

اختتمت ماركا تقريرها بالتأكيد أن كل ما يتم تداوله عن اقتراب ميسي من الدوري السعودي لا يتجاوز كونه تكهنات لا أساس لها، وأنه لا توجد أي مفاوضات رسمية أو نية للانتقال في الوقت الراهن.