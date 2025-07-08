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الرئيس السيسي: تناقشت مع رئيس الصومال حول الأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي.. والصحة: معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: تناقشت مع رئيس الصومال حول الأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي.. والصحة: معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


الرئيس السيسي: تناقشت مع رئيس الصومال حول الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الصومالي، قائلا:" أرحب بكم مجددًا في بلدكم الثاني، مصر، في زيارة تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة، فضلاً عن رؤى وأهداف مشتركة".

الصحة: معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة.

تعطل انستا باى وخدمة الإسعاف.. عمرو أديب: سنترال رمسيس العمود الفقرى لقطاع الاتصالات
علق الإعلامى عمرو أديب على حريق سنترال رمسيس قائلا : نحن نتحدث عن ضرر كبير فى قطاع الاتصالات فى مصر وتعطل كل خدمات انستا باى .


أحمد موسى: حريق سنترال رمسيس لم يؤثر على بث البرامج من مدينة الإنتاج الإعلامي
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة الإنتاج الإعلامي أوضحت، في بيان رسمي، أن الحريق الذي نشب مساء اليوم الإثنين في سنترال رمسيس لم يؤثر ولن يؤثر على البث المباشر لبرامج التوك شو أو البرامج التي تُذاع على الهواء، وذلك عبر مختلف القنوات الفضائية التي تبث من داخل المدينة.


وزارة الصحة: 21 مصابًا في حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث حريق سنترال رمسيس بلغت 21 مصابًا حتى الآن، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات وفاة.

جهاز تنظيم الاتصالات: بدء عودة الخدمة المتأثرة بحريق سنترال رمسيس وتعويض المتضررين | فيديو
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يجري حاليا حصر جمع الخدمات والعملاء المتأثرين من الخدمة بسبب حريق سنترال رمسيس.

نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن بلاغات العنف ضد الأطفال
قال صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إن هناك العديد من البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال لا يتم تحويلها للنيابة العامة، كونها لا تصل إلى حد الأذى.

البيت الأبيض: مصر وقطر شريكان مفيدان في محادثات إحلال السلام وإنهاء الحرب في غزة
أكد البيت الأبيض، أن مصر وقطر شريكان مفيدان في محادثات إحلال السلام وإنهاء الحرب في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير العمل: لن نسمح بتواجد عامل في أي منشأة بدون عقد عمل
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يتم تطبيقه فعليا في 1 سبتمبر  المقبل.

انفجار سيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي بوسط دمشق
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع انفجار سيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي قرب ساحة الأمويين وسط دمشق.

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس
أكد الإعلامي احمد موسى، أن المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس بوسط القاهرة ، تعرض لحريق كبير منذ حوالي ساعتين بسبب انفجار أجهزة التكييف.

ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية واليابان
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية واليابان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

احمد موسى الاتصالات مصر اخبار التوك شو سنترال رمسيس

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