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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقل حركة الإنترنت الثابت إلى "الروضة" بعد حريق سنترال رمسيس

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات
أحمد عبد القوى

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعطل المؤقت في خدمات الاتصالات الناتج عن الحريق الذي وقع اليوم في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، يعلن الجهاز أنه تم السيطرة على الحريق وجاري تنفيذ عمليات التبريد اللازمة.

 كما يؤكد الجهاز أنه تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة لضمان استمرارية الخدمة.  

وأوضح الجهاز أن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت ونقل بيانات) قد تأثرت بشكل نسبي لدى شركات المحمول الثلاث، وذلك نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق. ويتم حاليًا التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة تشغيل هذه الدوائر عبر اتجاهات بديلة من سنترالات أخرى. ومن المتوقع استعادة جميع دوائر الربط خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.  

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمات الطوارئ لم تتأثر وتعمل بشكل طبيعي، وتم توفير أرقام اتصال بديلة للمناطق المتأثرة. كما أشار إلى وجود تأثير بسيط على خدمات الهاتف الأرضي والمحمول في محيط منطقة سنترال رمسيس، على أن تعود هذه الخدمات بشكل تدريجي خلال الساعات القادمة.  

ويجدد الجهاز اعتذاره عن أي إزعاج ناتج عن هذا الحادث، ويؤكد على التزامه بتعويض العملاء المتضررين وفقًا للوائح التنظيمية. كما يلتزم بإصدار بيانات مستمرة لمواكبة تطورات الموقف وضمان الشفافية مع المواطنين.

جهاز اتصال اتصالات

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