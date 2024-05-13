بمشاركة 500 طبيب امتياز.. ورشة عمل لتعليم قراءة ECG بجامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، ورشة عمل "لتعليم قراءة رسم القلب ECG"، والتي استهدفت الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، حيث تهدف إلى تزويد الاطباء معارف ومفاهيم علمية وإكسابهم مهارات وخبرات حول تعليم قراءة رسم القلب، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على أهمية اقتران الدراسة بالتطبيق العملي لتحقيق المزيد من التعلم والتطوير،لذا تحرص الجامعة علي عقد العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة طلاب الامتياز و تدريبهم على المهارات الأساسية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك من أجل تخريج أطباء علي درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن هذه الدورة تعد واحدة من الدورات الهامة لطلاب الامتياز، حيث تهدف لإكسابهم الخبرات اللازمة في قراءة رسم القلب، مضيفاً ان الورشة تناولت أهم ما يميز رسم القلب في حالات الجلطة القلبية والذبذبة القلبية وكذلك تضخم القلب، وأثر الأدوية والأملاح على رسم القلب.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر والمحاضر بالورشة، أنه شارك بالورشة ٥٠٠ من الأطباء المقيمين والامتياز، حيث استمرت على مدار يومين متتاليين، مشيراً إلى أنه تم التدريب على كيفية قراءة رسم القلب، وتشخيص الحالات الطارئة في أمراض القلب وكيفية التعامل معها.