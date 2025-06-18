اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

أكد الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية أنه تم استقبال وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية، في زيارتهم لكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق، لتقييم اعتماد المستشفيات كمركز تدريبي معتمد للبورد العربي.

وأضاف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، أن وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية ضم كلًا من الدكتور خالد السعران رئيس الفريق، والدكتور جبريل أهويدي، والدكتور أحمد التاودي، والمكلفين من الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بجامعة الدول العربية.

وأشار عميد كلية الطب إلى أنه تم استعراض الإمكانيات التدريبية والتعليمية داخل المستشفيات والكلية، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المتدربين.

وأثنى الوفد على ماتم عرضه وتقديمه والبنية التحتية، ونُظم التدريب، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، والالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة في برامج الإقامة الطبية داخل الكلية والمستشفيات ومدى توافق بيئة التدريب مع المعايير المعتمدة لدى المجلس العربي.

جاء ذلك، في حضور الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي على البورد العربي والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور تامر العوضي نائب المدير التنفيذي ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية ومديري المستشفيات.