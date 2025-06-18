انتهاء بطولة كأس العالم للأندية لمهاجم ريفر بليت

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، إصابة مهاجمه سيباستيان دريوسي، الذي تعرض لالتواء شديد في كاحله الأيسر، ما سيُبعده عن بقية منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح النادي، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يعاني من التواء حاد في الرباط الداخلي للكاحل الأيسر، ولن يكون متاحًا لبقية مشوار الفريق في البطولة.

وقال دريوسي للأطباء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه أمام أوراوا دايموندز (3-1) في أولى مباريات المجموعة الخامسة: "لقد تحطمت تمامًا"، في إشارة إلى الألم الحاد الذي شعر به فور الإصابة.

وبحسب التقديرات الأولية، سيحتاج المهاجم لأكثر من شهر من التعافي، على أن يكون جاهزًا بدنيًا للحاق بذهاب دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس، المقرر في 14 أغسطس في أسونسيون أمام ليبرتاد.

ومن المنتظر أن يتوجه ريفر بليت بعد فوزه الأول إلى لوس أنجلوس، حيث سيواجه مونتيري المكسيكي يوم السبت على ملعب روز بول، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.