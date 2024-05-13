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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السر في ليلة حمراء.. قرار عاجل ضد 4 متهمين بقـ.تل عامل بدار السلام

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حجز محاكمة 4 متهمين بقتل عامل بعد استدراجه لقضاء ليلة حمراء لجلسة 10 يونيو للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي  و رياض أبو زيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان.

وأسندت النيابة للمتهمين بتهمة القتل عمدًا بغير سبق إصرار والترصد، في منطقة دار السلام.

واوضحت التحقيقات، قيام المتهمين بقتل المجني عليه أشرف حسن عبد الله - عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات، آت وصفها، وانتهزوا وصوله الى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لاقامة علاقة غير شرعية.

وكشف أمر الاحالة، أنه عندما ظفروا به حتى احكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكبلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بياتها وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بان الحالوا عليه ضرباً بايديهم وباستخدام الادوات المار بيانها استقرت بمختلف انحاء جسده، حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

إقامة علاقة غير شرعيه التجمع الخامس الطب الشرعى تقرير مصلحة الطب الشرعي علاقة غير شرعية

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